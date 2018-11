© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

La diva marocaine, qui semble rajeunir avec l'âge, a émerveillé son public à Dubaï. Morceaux choisis.

La star marocaine a donné, vendredi 16 novembre, un concert à Dubaï aux Emirats arabes unis. Le public émirati a pu assister, à "The Global Village Dubaï", à une remarquable performance de Samira Said.

La star est plus que jamais sublime. Jugez-en.