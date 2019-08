© Copyright : DR

Le rappeur tangérois Muslim a quitté en catastrophe la conférence de presse du festival Mandarire à Saïdia. L'artiste n'a pas apprécié d'être interrogé sur Saâd Lamjarrad.

Visiblement, Muslim n'apprécie pas que les journalistes lui posent des questions sur Saâd Lamjarred. Le rappeur tangérois, invité à se produire en concert au festival Mandarire de Saïdia, qui a pris fin hier, lundi 12 août, a esquivé la question d'un journaliste, qui avait prononcé le nom de Lamjarred lors d'un point presse, avant de quitter la salle en catastrophe, poussé par son manager.

Saâd Lamjarred est toujours accusé de viols et de violences aggravées en France. Ses amis artistes préférent ne pas s'exprimer sur ce sujet, de peur de se retrouver impliqués malgré eux dans une affaire qui ne les regarde pas.

Le rappeur Muslim est apparu dans un nouveau look qui le fait paraître bien plus jeune, troquant sa boule à zéro et sa barbe pour un crâne plus garni et une coupe "freestyle".