Dans un sketch extrait d'un spectacle donné récemment, Saïd Naciri s'est moqué de Dounia Batma et de son corps qui change toutes les cinq minutes... Avant de s'excuser auprès d'elle.

Après le flop phénoménal de sa "malhama", Saïd Naciri a donné un spectacle, vendredi dernier à Casablanca. Dans l'un de ses skectchs, le comédien et réalisateur marocain s'est moqué de Dounia Batma en pointant du doigt le changement radical qu'a subi son physique après plusieurs opérations de chirurgie esthétique...

La blague n'a pas du tout été du goût de la chanteuse marocaine... Mais Saïd Naciri a finalement présenté ses excuses à Dounia Batma, comme le montre ce post publié par la principale concernée sur son compte Instagram.

"C'était une simple parodie (...) Tu es une grande star, tout le monde t'aime et les humoristes du monde entier caricaturent leurs présidents et leurs stars. Et si je t'ai blessé, je te présente mes excuses.", a écrit Naciri à Dounia Batma.