Alors qu'il est impliqué dans une affaire de viol aggravé et que son procès n'a même pas encore démarré, Saâd Lamjarrad pourrait se produire très prochainement en Egypte et en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a déclaré son ami, le chanteur égyptien Mohammed Ramadan à Ryad.

Pour rappel, Saâd Lamjarrad n'est plus monté sur scène depuis 2016 lorsque Laura Prioul a porté plainte contre lui. Les faits qui ont eu lieu en 2016 ont été requalifiés par le juge d'instruction le 9 avril dernier. Le procès est prévu en décembre.