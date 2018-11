© Copyright : DR

En séjour récemment à Dubaï, aux Emirats arabes unis, le célèbre acteur américain s'amusait dans la station de sports d'hiver d'intérieur Ski Dubaï. Et c'est sur le tube de Saâd Lamjarred qu'il le faisait.

Grand fan de musique, Will Smith a demandé à écouter une chanson au moment où il était en train de skier dans la prestigieuse station Ski Dubaï. Bien évidemment, on refuse pas pareille demande au "Man in black". Ce dernier a cependant insisté pour écouter une chanson arabe. Les responsables de cette station ont alors acquiescé à sa demande et lui ont fait écouter la chanson de Saâd Lamjarred «Enta Maalem» qui avait réalisé un nombre remarquable de vues sur YouTube.

L'acteur américain a beaucoup apprécié et l'a fait savoir sur son compte Instagram.