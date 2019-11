© Copyright : DR

La chanteuse Manal Benchlikha, alias Manal BK, ne pourra pas subir une opération au laser pour corriger sa vue. A force de porter des lentilles de contact, depuis l'âge de 10 ans, sa vue s'est détériorée et sa cornée est aujourd'hui complètement fragilisée.

Manal Benchlikha sera contrainte de porter des lunettes à vie. Plus de lentilles de contact, et pas d'opération au laser pour retrouver la vue. Cette nouvelle lui a été annoncée par son ophtalmologue. A cause du port régulier de lentilles de conbtat, sa cornée a été fragilisée et il lui est désormais impossible de subir une opération.

La chanteuse vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux, à travers une vidéo sur YouTube, où elle livre des conseils aux adpetes inconditionnelles des lentilles de contacts: "je porte les lentilles depuis que j'ai dix ans pour justement ne pas avoir à porter des lunettes...".

Bien mal lui en a pris, car pour corriger sa vue désormais, une seule solution s'offre à elle: porter une paire de lunettes.