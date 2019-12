© Copyright : Le360

Le comédien Abdelkader Motaâ n'est pas mort. Aprés les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux et les annonces sur son prétendu décés qui se succédaient sur la Toile, la chanteuse et comédienne Fatima Zahra Laâroussi lui a rendu visite et a posté une vidéo en sa compagnie sur son compte officiel Instagram.