Au coeur d’une grande polémique ces derniers jours, le rappeur Muslim et l’actrice Amal Saqr sont désormais mari et femme. C’est ce qu’ils viennent d’annoncer officiellement: pour couper court aux racontars, affirment-ils. Les détails.

Ils ont fait le buzz ces derniers temps et leur relation amoureuse était sur toutes les lèvres.

Dénoncés par l'ex-épouse de l'icône du rap "propre", Muslim et Amal Saqr, elle-même jugée un tantinet trop sulfureuse, sont désormais mari et femme. Et ils l'annoncent fièrement sur les réseaux sociaux.

Les commentaires fusent déjà.