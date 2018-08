© Copyright : DR

Madonna est à Marrakech depuis le 13 août. La star partage ses virées sur les réseaux sociaux et parmi les endroits visités figurent la fameuse pâtisserie Belkabir située au Souk Semmarine dans l'ancienne médina. Indiscrétions.

La célèbre pâtisserie Belkabir tenue par des frères au Souk Semmarine a accueilli la star du pop, Madonna. Celle-ci, en promenade dans l’ancienne médina de Marrakech hier mercredi 15 août, s’est arrêtée dans cette échoppe spécialisée dans les patisseries marocaines dont certaines sont typiquement marrakchies.

Sa première remarque sera la présence d’abeilles qui survolent les gâteaux mielleux. «Bee’s Fly to the Honey in The Souk» a t-elle écrit en commentaire de sa vidéo d’une seconde postée sur son compte instagram et relayée sur tous ses réseaux sociaux.

Madonna, Louise Cicone de son vrai nom, est arrivée à Marrakech le 13 août pour fêter ses soixante ans au Riad El Fenn appartenant à Vanessa Branson, soeur du milliardaire Richard Branson, patron de Virgin.

Depuis, elle partage ses virées dans la ville et tous ses moments privilégiés sur les réseaux sociaux, question de faire plaisir à ses fans. Ses propres photos sont d’ailleurs les seuls clichés qui circulent puisque les paparazzis et les journalistes sont traqués par les agents de sécurité de la star et par la police marocaine.