Abla Sofy, actrice, mannequin et styliste.

Artiste aux multiples talents (actrice, mannequin, bloggeuse et styliste), la jeune Marocaine s’est fait voler sa voiture de luxe au parking de sa résidence à Los Angeles. Elle nous en parle.

Ce n’est pas de son talent qu’on parle aujourd’hui, mais d’un fait divers auquel –malgré elle- elle s'est fait abonner!

Jeudi 14 novembre, elle s’est fait voler sa voiture de luxe au parking de la résidence où elle vit, à Los Angeles.

Se rendant compte de la disparition de son véhicule, elle s’est adressée au poste de police le plus proche. En visionnant les caméras de surveillance, l’artiste s'est rendue compte de l’«adresse» avec lequel sa voiture a été subtilisée.

«Ceci m’a prouvé que j’étais épiée et que la bande criminelle connaissait mes mouvements. Je ne me sens plus en sécurité», déplore-t-elle.