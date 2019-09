© Copyright : DR

La diva de la chanson marocaine vient de publier une vidéo sur son compte Instagram, la première après son accouchement à 54 ans. Voici son message.

Latifa Raafat a mis au monde, le 12 septembre 2019, un bébé, une fillette qu’elle a nommée Almas. Cette heureuse nouvelle a été largement saluée par les artistes et les fans de l’artiste.

Ce vendredi soir du 20 septembre, Latifa Raafat a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle elle dit que la naissance de son premier bébé est «le plus jour de ma vie».

A l’occasion, l’artiste a tenu à remercier le corps médical qui a veillé sur elle, ses fans et tous ceux qui l’ont soutenue. Les internautes ont été nombreux à réagir à son message en lui souhaitant prompt rétablissement et plus de bonheur.