© Copyright : DR

L'humoriste, ayant décidé de prendre une longue pause dans sa carrière, vient de donner le dernier spectacle de «Maintenant ou Jamel». Ses sentiments.

On ne sait quand Jamel remontera sur scène, tant l’annonce qu'il a faite en juin dernier de mettre sa carrière en pause pour une durée indéterminée, a étonné tout le monde.

«Je suis toujours très surpris de voir les salles pleines et le plaisir que je continue à prendre, ça n’a pas bougé, c’est formidable. Mais pour que je puisse continuer à en prendre, il faut aussi que je ménage ma monture. J’arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années», avait-il alors confié, le 18 juin dernier, sur la station de radio RTL, et dont les propos avaient été rapportés par Paris Match .

«J’arrêterai en décembre», avait alors tranché l’humoriste, aujourd'hui âgé de 44 ans.

Nombreux sont ceux qui espéraient que son annonce, bien que sérieuse, ne soit qu’un gag. «Tellement, tu vas nous manquer», a lancé un fan après cette annonce.

Jamel Debbouze vient de clore la tournée de son dernier spectacle «Maintenant ou Jamel». Sur son compte Instagram, il remercie ses fans de la plus belle des manières. Regardez.