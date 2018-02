© Copyright : DR

Invité sur Canal+ dans la célèbre émission "La boîte à questions", Gad Elmaleh a rendu hommage au Marocains. Voici comment.

Gad Elmaleh était récemment invité sur Canal+ pour se prêter au jeu de "La boîte à questions". Le concept? Les invités, placés dans une petite pièce blanche, répondent aux questions insolites des internautes. L'occasion pour l'humoriste franco-marocain d'expliquer comment les Américains écorchent son nom, de parler de sa nouvelle coupe, de son meilleur souvenir cinéma, d'exécuter son cultissime pas de danse....

Mais pas seulement. Comme d'habitude, le héros de Chouchou n'a pas manqué de rendre hommage aux Marocains. "Vive les Marocains!", s'est-il exclamé en darija lorsqu'on lui a demandé de parler quatre langues en une phrase. (L'arabe, l'hébreu, l'anglais et le français). "Shalom lekoulam speaking to you guys in "La boîte à question", je vais discuter un peu avec vous et vive les Marocains!".