Au micro, Mohammed Turc, manager et mari de la chanteuse Dounia Batma

Mohamed Turc, mari et manager de nationalité bahreinie de Dounia Batma s'est déchaîné contre les médias au cours du festival d'Ifrane. Il a exigé des journalistes que ceux-ci ne posent aucune question d'ordre personnel à la chanteuse. Ambiance, dans la salle de cette conférence de presse.

Les instructions de Mohamed Turc aux journalistes lors de la conférence de presse de Dounia Batma au festival d'Ifrane sont mal passées. Le manager bahreini, et mari de la chanteuse marocaine, a demandé aux journalistes sur place de poser uniquement des questions sur son travail et ses oeuvres musicales de Dounia Batma, et d'éviter tout ce qui a trait à sa vie privée, ou qui la concerne personnellement.

"Toute question faisant partie du registre personnel sera retirée, Dounia Batma ne répondra a aucune question personnelle" a insisté le manager.

Bien mal lui en a pris. Les journalistes sur place se sont révoltés et ont fait part de leur mécontentement.

Un des journalistes a ensuite délibérément enfreint cette consigne et demandé à Dounia Batma sa réaction suite à une déclaration de Saida Charaf la concernant.

Il n'avait même pas fini de formuler sa question que Mohamed Turc s'est emparé du micro que tenait Dounia Batma, a sèchement remercié le journaliste et lui fait comprendre qu'il n'aura pas de réponse.

"Et ceux qui ne sont pas content n'ont qu'a arrêter d'enregistrer et quitter la salle" a-t-il lancé à la cantonade, visiblement très en colère.

Dounia Batma semble donc avoir décidé, après s'être concertée avec son manager de mari, de ne plus répondre aux questions concernant sa vie privée ou de réagir aux réactions et déclarations des autres chanteuses marocaines.