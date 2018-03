© Copyright : DR

La chanteuse marocaine a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle elle dit s’adresser à la femme marocaine. Son message diffère de ses précédents posts.

Dounia Batma se met à l’heure du 8 mars, journée mondiale de la femme. L’artiste est apparue dans une vidéo qu’elle a publiée sur son compte Instagram, habillée en caftan marocain.

Sur l’air de la chanson de Asmae Lamnawer Lallahoum, elle danse.

«Pour toute femme marocaine libre, honnête et convaincue… et fille du peuple… Pour toute fille marocaine pauvre et remerciant Dieu… riche et modeste, tu es la meilleure et les dépasses toutes. Ne te soucie pas des aléas de la vie. Dieu de te comblera puisque tu as de bonnes intentions, et tu seras toujours protégée», a écrit Dounia Batma.

Plutôt sympa.