Pour son premier voyage officiel en famille, le couple royal britannique a mis le cap sur l’Afrique du Sud. La duchesse de Sussex y a tenu un discours engagé et émouvant qui a marqué l’assistance.

C’est un discours pas comme les autres, l’un de ceux qui entrent dans l’histoire, que celui prononcé par Meghan Markle lors de sa venue en Afrique du Sud, au cours d’une visite organisée avec l’association de droits humains «Justice Desk» qui œuvre pour aider les enfants victimes de viols et d’agressions.

Micro à la main, au cœur de Nyanga, l’un des bidonvilles les plus dangereux d’Afrique du Sud, elle a ainsi soulevé le problème de violence à l’encontre des femmes et des enfants, affirmant suivre de près avec son époux ce sujet qui leur tient très à cœur.

«Vous nous avez accueilli au sein de votre communauté, avez été ouverts et honnêtes avec nous, au sujet des dangers qu’encourent les femmes et les enfants, et de la manière dont vous y faites face. Le sujet des droits des femmes et des filles me tient particulièrement à cœur, et c’est d’ailleurs la cause que j’ai passé le plus de temps à défendre tout au long de ma vie car je sais que quand les femmes sont autonomes, c’est toute la société qui en bénéficie», a-t-elle déclaré face à l’assistance.

«Je vous applaudis» a-t-elle poursuivi, et «c’est en toute humilité que je suis aujourd’hui en votre présence, vous qui luttez pour faire valoir les valeurs de respect, de dignité et d’égalité».

Citant une phrase de Maya Angelou, poète et activiste des droits civiques, Meghan Markle poursuit: «chaque fois qu’une femme se défend, sans même le savoir, et parfois même sans le clamer, c’est toutes les femmes qu’elle défend».

Et de conclure, «sur une petite note personnelle»: «je me permets juste de vous dire que lorsque j’accompagne mon mari ici en tant que membre de la famille royale, je voulais que vous sachiez qu’à mon sens, je suis ici avec vous, en tant que mère, épouse, femme, femme de couleur et votre sœur. (…) Je suis ici avec vous et je suis ici pour vous».

Des mots puissants qui ont ému au plus haut point l’assistance de Nyanga, ce bidonville si violent qu’il a été qualifié de capitale du meurtre en Afrique du Sud.

Entre deux prises de photos avec l’assistance et quelques pas de danse, le prince Harry a également pris la parole dans un discours tout aussi engagé que celui de son épouse déclarant notamment: «pour rebondir sur ce que votre président a dit la semaine dernière, aucun homme n'est né pour nuire aux femmes, c'est un comportement appris et un cycle qui doit être brisé. (...) Je voulais faire en sorte que notre première visite en famille, avec ma femme à mes côtés, soit centrée sur les défis importants auxquels font face des millions de Sud-Africains, tout en reconnaissant l'existence d'un espoir que nous ressentons si fermement. (...) Il s'agit de redéfinir la masculinité (...) Le changement arrive».