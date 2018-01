© Copyright : DR

En voyage à Londres pour des concerts, Dounia Batma a publié de nombreuses photos et vidéos de son séjour sur son compte Instagram. Voici les toutes dernières images.

En séjour à Londres en compagnie de son mari le milliardaire Mohamed Al Turk, Dounia Batma a gratifié ses fans de nombreuses photos et vidéos sur son compte Instagram. On y voit la chanteuse marocaine prendre la pose en look Barbie, notamment en robe pailletée assortie d'une longue crinière noire.

Pour rappel, l'artiste et jeune maman a donné des concerts ces jeudi, vendredi et samedi dans la capitale britannique.