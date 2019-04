Vidéo. Benkirane en mode peace and love

Abdelilah Benkirane.

Après ses récentes (et tonitruantes) sorties ayant fait beaucoup de dégâts, l'ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du Parti de la Justice et du développent (PJD), est apparu dans une nouvelle vidéo. Séquence apaisement.

Sa dernière sortie avait fait des vagues, causant bien des tracas à son successeur au gouvernement et à la tête du parti, Saâd Eddine El Othmani. Abdelilah Benkirane était même allé jusqu'à "conseiller" à ce dernier de démissionner au lieu d'adopter l’introduction de la langue française dans l’enseignement des matières scientifiques. Une sortie qui a été pour beaucoup dans le blocage de l'adoption de la loi-cadre sur l'enseignement. Et qui a encore davantage divisé les militants du PJD. Enseignement: Benkirane instrumentalise le PJD contre El Othmani Benkirane est revenu, ce vendredi 26 avril, avec une nouvelle vidéo. Mais, cette fois-ci, le message est différent, particulier, et nul ne sait quelle est sa véritable portée. Dans ce nouvel enregistrement, on voit un Benkirane, dans sa maison, calme comme mer apaisée, en se laissant bercer par les chants d'un groupe malaisien qui fredonne des "Amdah". Serait-ce là le calme qui précèderait une nouvelle tempête?

Par Khalid Mesfioui