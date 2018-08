© Copyright : DR

French Montana se montre encore fois généreux! Le rappeur d'origine marocaine versera les gains engendrés par sa chanson "Famous" pour financer la construction d'un hôpital en Ouganda. C'est ce que l'artiste a annoncé sur son compte Instagram.

On le sait, French Montana aime donner en retour et on l'aime pour cela. Né Français mais avec des origines marocaines bien ancrées, le rappeur (et c'est peu dire) continue de briller. Tant par son art que par ses actions au profit des plus démunis. Dans le monde.

Voici la chanson de base. Et elle bien marocaine du coup.

Et voici le mix, de la bonne cause, avec en featuring le génialissime Adam Levine: