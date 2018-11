Vidéo. Amal Saqr: "ce que je pense du mariage"

Iconoclaste, dynamique et multipliant les projets, l'actrice Amal Saqr a défrayé la chronique en dénonçant ouvertement le harcèlement des femmes dans les milieux artistiques. Elle nous revient, plus droit dans ses bottes et plus engagée que jamais. Entretien.

Le hashtag #MeToo a permis à des millions de femmes de s'exprimer à travers le monde. En quelques mois, des femmes ont élevé la voix et dénoncé des agressions sexuelles et des viols, permettant ainsi de libérer la parole sur ce sujet encore souvent tabou dans de nombreux pays. Au Maroc, la comédienne Amal Saqr fait partie des rares femmes à avoir abordé, sans gêne et sans mâcher ses mots, la difficile, car taboue, question du harcèlement sexuel dans le monde du cinéma et de la télévision. La jeune femme a même multiplié les sorties médiatiques pour dénoncer le harcèlement. Aujourd'hui, ce combat lui vaut d'être la cible de virulentes critiques. Amal Saqr ne chôme pas pour autant. En projets, une émission télé, un programme radio et des participations dans deux films et une série américaine. Entretien.

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar