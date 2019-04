© Copyright : DR

Accusé de haute trahison et ne pouvant rentrer dans son pays, il n'a pas, pour autant, cessé de militer.

Amr Waked a joué différents rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision dans son pays natal, l'Egypte. Son talent est reconnu et encensé tant par la critique que l'opinion publique.

A l'international, ses interprétations dans les films "Syriana", de Stephen Gaghan, et "Lucy", de Luc besson, dans lequel il donne la réplique à Scarlett Johansson, lui ont permis de se frayer une place au soleil hollywoodien.

Mais ses succès ne sont pas du goût du pouvoir en place. Et pour cause, l'acteur engagé a été critique envers le régime de l'actuel président. Il s'est dit contre le remaniement de la Constitution, dénonçant les "abus du régime Al-Sissi".

Conséquence de cet engagement: il a été accusé de haute trahison et ne peut plus se rendre dans son pays. Pour autant, il reste très atif sur les réseaux sociaux et est très suivi.

Et comme pour tacler le nouveau pharaon d'Egypte, venant de rempiler pour des mandats allant jusqu'en 2030 (et qui sait, peut-être au-delà), il a posté un message édifiant, adressé au peuple du Soudan.

"Ô peuple du Soudan, authentique et résistant... Permettez-moi ce conseil: nous sommes tous en attente de vos actions. Apprenez de nos erreurs. Nous nous sommes trompés lorsque nous avions accordé le pouvoir aux militaires... Votre chemin aboutira bientôt à la victoire..."

يا شعب السودان الأصيل والصامد. إذا سمحتولي النصيحة.

نحن جميعا نتطلع إليكم. تعلموا من أخطائنا. نحن أخطأنا حين أعطينا سلطة عسكرية الشرعية علينا وعلى إنتصارنا للحرية. مشواركم قرب النصر. لا تضيعوا مجهودكم. انتم شعلة أمل للإقليم كله. آمالنا معكم ودعائنا إليكم كملوا وربنا ينصركم. — Amr Waked (@amrwaked) 25 avril 2019

Le message est, par ricochet, adressé au régime égyptien et à ses homolgues qui veulent se maintenir par la force des armes. Edifiant.