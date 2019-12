© Copyright : DR

Le producteur libanais Jean-Marie Riachi confirme sa collaboration avec le chanteur marocain Saâd Lamjarred. Une première chanson "Oum Ali", fruit de cette collaboration, verra le jour en janvier 2020.

Le chanteur marocain Saâd Lamjarred et le producteur libanais Jean-Marie Riachi sont en collaboration depuis quatre ans. Plusieurs projets musicaux en vue et le premier, le single "Oum Ali", sort en janvier 2020. C'est ce qu'a révélé Jean-Marie Riachi aux animateurs d'une émission sur MBC 4. "J'étais à Paris cette semaine pour rencontrer Saâd. On a travaillé sur une chanson déjantée, des rythmes et un style moderne. Le public va bientôt la découvrir", a-t-il dévoilé.