Un couple russe très proche de Vladimir Poutine s’apprête à fêter ses 50 ans de mariage à Tanger en présence d’une quarantaine de personnalités issues du monde du show-business.

Selon nos informations, le magnat de l’industrie pétrolière russe, dont le nom est secrètement gardé pour des raisons purement sécuritaires, a choisi Tanger, au lieu de Marrakech, pour fêter ses 50 ans de mariage, après y avoir effectué un repérage il y a un mois.

Digne des mille et une nuits, la cérémonie, qui démarre ce mardi 6 novembre, va durer trois jours. Le milliardaire russe a fait appel aux services du maître traiteur Rahal qui s’est déjà mis à pied d'œuvre en installant une grande tente au cœur d’un prestigieux palace tangérois, situé au bord de l’Atlantique. L’hôtel est d’ailleurs fermé aux touristes et visiteurs jusqu’à la fin de la cérémonie à laquelle ont été conviés des artistes de renommée mondiale.

Pour fêter ses noces d’or, le couple russe a invité 38 personnalités issues du monde politique, économique, sportif et culturel, dont certains ont déjà débarqué en jet privé à l’aéroport international Ibn Battouta, en provenance de Moscou, de Londres, de Turquie, du Kazakhstan, de Belgique, des Pays-Bas, etc.

Parmi les invités de la cérémonie figure le ministre russe du Développement économique, Maxim Oreshkin. On citera aussi l’arrivée ce lundi à Tanger de l’homme d’affaires d’origine kazakhe, Tawfiq Arefov, associé et non moins ami du président américain Donald Trump, également connu sous le nom de Aref Tevfik. C’est le cas également de Sergei Kovanda, un proche du vice-Premier ministre Ilya Klebanov, lui aussi homme d'affaires russe basé à Londres, très connu dans le milieu de la finance à la City de Londres. Le milliardaire russe Manahmukhudov Abdomotol, propriétaire d'Etika Holding, un groupe de charbon de classe mondiale basé aux Pays-Bas, fera également partie des convives du couple russe.