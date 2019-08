© Copyright : DR

Jessica Chastain fait partie du casting de "Spy Thriller 355". Le film, produit par Universal, sera tourné en partie à Tanger, à partir de février 2020.

L'actrice américaine Jessica Chastain est attendue au Maroc. En février 2020, la comédienne, star dans "Le chasseur et la guerre des glaces", ou encore "X-men" fait partie du casting du prochain Spy Thriller 355, dont une partie du tournage est prévue à Tanger et sa région. La sortie mondiale du film produit par Universal est programmée pour le 15 janvier 2021.

Jessica Chastain a été propulsée au-devant de la scène en 2011, lorsqu'elle acquiert une large reconnaissance du public pour ses rôles dans près d'une douzaine de films, dont Take Shelter, The Tree of Life et La Couleur des Sentiments, dans lequel sa performance d'aspirante mondaine, lui vaut d'être nommée pour le Golden Globe, le Screen Actors Guild Award, le BAFTA et l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

En 2012, elle tient le rôle principal d'un agent de la CIA dans le thriller Zero Dark Thirty, qui lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, ainsi qu'une nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice. Jessica Chastain a fait ses débuts à Broadway la même année, dans une reprise de la pièce The Heiress.