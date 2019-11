© Copyright : DR

La jeune artiste a allumé un contre-feu contre ses détracteurs. Et elle n’y est pas allée de main morte. Voici son punchline direct.

Zineb Bennis est une jeune artiste (27 ans). Elle est surtout la fille de l'ex-ministre et championne olympique, Nawal El Moutawakel, et de Mounir Bennis, un homme d’affaires et grand mécène dans les domaines sportif et sociétal.

Mais Zineb a décidé de voler de ses propres ailes: elle a opté pour l’Art. C'est en cette qualité qu’elle se définit et prend des positions engagées comme dans l'affaire de Hajar Raissouni.

Or, voilà que cette jeune artiste ayant combattu la maladie, suite à de grands problèmes de santé, est victime de critiques peu amènes, à cause d’une séance photos que ses détracteurs ont jugé osées.

Zineb persiste et signe en diffusant une nouvelle image d’elle tout en beauté, avec le commentaire suivant : «La caravane passe, les chiens aboient».