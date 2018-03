© Copyright : DR

Souhaib et Khadija, qui forment le plus jeune couple du Maroc, ne participeront finalement pas à l'émission Lalla Laârossa. Voici pourquoi.

On ne verra pas Souhaib et Khadija à Lalla Laârossa cette année! Le plus jeune couple du Maroc, qui a été approché pour participer à l'émission, a dû renoncer à en raison du refus de la mère de Souhaib de figurer dans le télé-crochet.

Pour rappel, Lalla Laârossa est une émission diffusée sur la chaîne Al Oula. L'idée consiste à faire participer des candidats récemment mariés afin de gagner une maison de rêves, une fête de mariage organisée à Marrakech, ainsi qu'un mois de lune de miel en Thaïlande. Les candidats qui n'arrivent pas à la finale ne sont pas en reste. Ils gagnent également des chèques ou des fournitures d'ameublement.