Il ressemble comme deux gouttes d’eau à Michael Jackson au point d’en avoir fait son métier. Sosie de la star, Sergio Cortes est aujourd’hui soupçonné d’être bien plus que cela.

Sergio Cortes est parvenu à un tel niveau de ressemblance avec la pop star décédée en 2009 que les fans pensent dur comme fer qu’il n’est pas un simple sosie mais bel et bien le roi de la pop himself.

Selon cette énième théorie née des doutes qui entourent la mort de Michael Jackson, le personnage de Sergio Cortes serait en fait un moyen pour Michael Jackson de continuer à vivre une vie tranquille tout en faisant de la scène.

Convaincus de la justesse de leur théorie, les fans exigent désormais de Cortes, qui nie en bloc, de passer un test ADN. Chose que le concerné refuse catégoriquement de faire. "J'ai travaillé ma voix, mais je vous jure que mon corps et mon visage sont 100% naturels. Il est hors de question que je me soumette à un test ADN. J'ai une carte d'identité, une famille et une histoire qui suffisent à prouver que je ne suis pas Michael Jackson", a annoncé le sosie dans une déclaration au magazine people Public.

L’imitateur a également regretté cet emballement sur les réseaux sociaux : "Cette confusion me désole pour sa famille. Eux savent qu'il est vraiment mort. Je ne veux absolument pas entretenir ce doute", a fait savoir le sosie originaire de Barcelone.