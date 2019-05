© Copyright : DR

Faisant l'objet de poursuites judiciaires, la pop-star n'en garde pas moins espoir et continue de voir le bon côté de la vie.

Saad Lamjarred vient de publier sur son compte Instagram une nouvelle image de lui, qui lui a attiré de nombreux commentaires de ses fans, pour la plupart laudateurs.

On voit dans ce cliché la pop-star arborant un nouveau look. Les cheveux teints en blond, Saâd se montre calme et a les yeux rivés vers un lointain horizon.

La pop-star marocaine a accompagné ce cliché de ce commentaire: "whatever you decide to do, make sure it makes you happy" (littéralement: "quoi que vous décidiez de faire, assurez-vous que cela vous rende heureux").

L'artiste doit comparaître en France pour "agression sexuelle" et "violences aggravées". Le juge d'instruction et le procureur de la République d'un tribunal parisien ont requalifié les charges retenues contre lui, et rejeté l'accusation de "viol" portée à son encontre par une première plaignante, Laura Prioul.

S'il est actuellement sous le coup de deux affaires d'agression sexuelle en France, son premier procès pourrait ne pas avoir lieu avant 2020. D'où, très certainement, le lointain horizon que Saâd contemple sur son dernier post Instagram...