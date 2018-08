© Copyright : DR

Saad Lamjarred est placé en garde à vue à Saint Tropez dans la Côte d'Azur suite à une nouvelle plainte pour viol. Son père Bachir Abdou nie tout en bloc mais confie n'avoir aucune nouvelle de son fils.

Le chanteur Saad Lamjarred est au centre d'une nouvelle affaire de viol. Placé en garde à vue depuis dimanche 26 juin dans les locaux de la gendarmerie de Saint Tropez sur la Côte d'Azur, il est accusé par une femme de "faits caractérisés de viol". Selon une source du parquet de Draguignan relayée par l'agence de presse AFP et reprise partout, les faits se sont déroulés dans un établissement de Saint Tropez dans la nuit de samedi à dimanche. Ce lundi 27 août, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures.

Contacté par le360, Bachir Abdou, le père de Saad Lamjarred nie tout en bloc. "D'où est-ce qu'ils tiennent cette information? Pour ma part, je n'ai pas de nouvelles de mon fils depuis samedi soir. Ses avocats sont injoignables et je ne sais pas ce qui se passe réellement. J'espère en savoir un peu plus d'ici la fin d'après-midi", confie-t-il à le360 avant d'ajouter: "je ne suis pas à Paris, je me trouve au Maroc actuellement. Et lorsque je lui ai parlé la dernière fois, soit vendredi, Saad était à Paris".

Les ennuis de Saad Lamjarred avec la justice française semblent se compliquer d'avantage. Mis en examen en octobre 2016 pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées", le crooner avait été libéré en avril 2017 avec bracelet électronique avant d'être autorisé en mars 2018 à quitter la France et se rendre au Maroc. Mais ses déplacements hors Paris sont soumis à une autorisation du juge. Pour son déplacemet à Saint Tropez, et s'il n'a pas eu d'atorisation, il aura violé l'instruction, ce qui n'arrangera pas son cas.