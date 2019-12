© Copyright : DR

Amal Saqr, "femme cachée" de Muslim, n'a pas gardé le silence bien longtemps. Après les révélations fracassantes de Nabila, ex du rappeur, qui l'a accusée d'avoir détruit son foyer, la comédienne a choisi de faire de surprenantes révélations. Tout en défendant Muslim bec et ongles.

Amal Saqr est sortie de son silence, au lendemain des révélations choc de Nabila, l'ex-femme du rappeur. Aprés avoir nié et démenti l'information qui circulait il y a quelques mois sur son pretendu mariage avec Muslim en répondant à un animateur sur Medi 1, voici que l'actrice confirme officiellement qu'elle est bel et bien la dulcinée du rappeur.

Suite aux révélations, devant les médias, Nabila, l'ex-femme de Muslim, qui l'a accusée d'avoir démoli son couple, et d'avoir entretenu une relation avec son mari pendant cinq ans, Amal Saqr a décidé de contre-attaquer l'ex-épouse bafouée, sur son compte officiel Instagram.

"Muslim a vécu 11 années très difficiles en compagnie de sa femme et il a toujours tenu à préserver sa vie intime, ne voulait pas raconter les affres qu'elle lui faisait subir, ainsi qu'à ses enfants. Je tiens également à vous informer que je ne suis absolument pas responsable de leur divorce, puisqu'ils se sont déja rendus plusieurs fois fois, il y a longtemps, au tribunal pour divorcer..."

Amal Saqr de plaider la cause de celui qui est, visiblement, son compagnon: "aie pitié de lui et cesse de lui nuire. Tu as divorcé, il t'a donné tous tes droits et il continue à te donner de l'argent jusqu'à présent et il ne t'a jamais fait aucun mal".

Amal Saqr défend donc Muslim, et répond aussi à ses détracteurs, qui l'ont traitée de tous les noms sur les réseaux sociaux.

