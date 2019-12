© Copyright : DR

La sortie médiatique de Nabila, l'ex-femme du rappeur Muslim, pour dénoncer son infidélité qui aurait duré 5 ans, semble avoir précipité le mariage de l'artiste avec Amal Saqr. L'acte de mariage aurait été signé mercredi dernier à Tanger.

La comédienne Amal Saqr et le rappeur Muslim se seraient mariés mercredi dernier à Tanger. Une façon de mettre fin à la cascade d'insultes et de réactions virulentes sur les réseaux sociaux suite à la sortie médiatique de Nabila, l'ex-femme du rappeur, qui accuse Amal Saqr de lui avoir "volé" son mari et d'être la cause de leur divorce.

Des accusations qu'Amal Saqr a, à son tour, rejetées en prenant la défense de Muslim il y a quelques jours dans une publication sur Instagram.