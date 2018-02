© Copyright : DR

Après avoir quitté l'émission "The Voice", Mennel prépare son premier album.

Mennel ne chôme pas. Quelques jours après avoir quitté l'émission "The Voice", la jeune femme de 22 ans prépare déjà son tout premier album. C'est sur son compte Instagram que la chanteuse a annoncé la bonne nouvelle à ses fans.

"Certes, j'ai quitté The Voice. Vous êtes nombreux à me dire que vous êtes tristes de ne pas pouvoir m'entendre sur mes autres passages. Mais là, vous m'entendrez sur mes propres chansons et ça c'est encore mieux! Un peu de patience, je me mets au travail ;) hâte de vous faire écouter le résultat! ", a écrit la chanteuse.

Pour rappel, la jeune femme d'origine syrienne a choisi de quitter l'aventure quand certains internautes ont découvert d'anciens tweets rédigés après l'attentat de Nice survenu en 2016. Des tweets jugés douteux qui lui ont valu des critiques virulentes.