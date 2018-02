© Copyright : DR

A l’affiche du film «Revenge» dans les salles françaises depuis le 8 février, l’actrice Mathilda Lutz s’est livrée à une interview vérité pour le «Journal des femmes». L’occasion de revenir sur le tournage au Maroc.

Elle a 27 ans, elle affiche une beauté à couper le souffle et une plastique à faire de nombreuses envieuses. Matilda Lutz campe le rôle d’une héroïne malmenée qui poursuit ses agresseurs afin de venger son honneur dans le film Revenge.

Interviewée sur ses peurs profondes, l’actrice déclare alors craindre le viol. «Avant de tourner ce film, ma plus grande crainte était d'être violée. J'ai grandi en Italie, à Milan, et je me souviens du chemin de l'école où des hommes s'arrêtaient en voiture. Je fuyais les regards insistants, je vivais dans l'angoisse d'une agression sexuelle, j'étais terrifiée... D'ailleurs, j'ai été mannequin, mais j'ai toujours fait très attention à ma tenue. Je n'ai jamais porté de jupe ou de robe, j'étais dans le contrôle en permanence... Ici en Europe, c'est beaucoup plus difficile d'être insouciante qu'à Los Angeles d'où mon père est originaire.»

Et lorsque la journaliste l’interroge sur l’effet salvateur du film quant à ses peurs, Matilda Lutz évoque alors les conditions du tournage au Maroc: «Nous avons tourné le film au Maroc. Lors des premières scènes en bikini dans la piscine, je sentais la pesanteur du regard des hommes sur moi, je le craignais. J'avais l'impression d'être une proie, une femme objet. Progressivement, j'ai appris à les ignorer et j'ai vu que leur façon de me considérer changeait, qu'ils me respectaient.»