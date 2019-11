© Copyright : DR

Ce n’est pas dans les habitudes de Madonna de déserter la scène et encore moins d’annuler des concerts. Pourtant, elle y est contrainte pour raisons de santé.

Alors qu’elle nous gratifiait il y a quelques temps d’une vidéo la montrant à 3 heures du matin plonger dans un bain de glace, après un concert, et boire une tasse d’urine pour mieux récupérer, la Madone vient d’annuler trois dates à Boston prévues dans le cadre de son spectacle Madame X.

La reine de la pop, attaquée en justice dernièrement par un fan mécontentant de ses retards sur scène, est cette fois-ci contrainte d’annuler ces dates en raison d’une douleur qu’elle qualifie d’ «accablante», chose peu commune pour la star de 61 ans dont 37 de carrière.

«Veuillez excuser cet imprévu. Être sur scène chaque soir m’apporte tant de joie qu’annuler est une forme de punition, a ainsi écrit Madonna sur son compte Instagram. Mais la douleur que je ressens est accablante. Il me faut écouter les conseils de mes médecins et me reposer, afin de revenir plus forte et en meilleure forme. Je pourrai ainsi continuer l’aventure “Madame X” à vos côtés.»

Madonna qui avait annoncé à son public souffrir d’un ligament déchiré et de douleurs au genou a également décalé ses deux premières dates de concert à Paris. Prévus les 18 et 19 février, ils seront finalement organisés les 10 et 11 mars.