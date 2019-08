Loubna Abidar fait une fausse couche et l'annonce sur Facebook

La comédienne Loubna Abidar n'est plus enceinte. Après une grossesse qui n'aura pas duré plus de deux semaines, elle vient de faire fausse couche et c'est elle-même qui l'annonce.

Loubna Abidar a fait fausse couche. Après avoir annoncé sa grossesse, qui a pendant longtemps fait jaser sur les réseaux sociaux, la vedette de "Much Loved", vient de déclarer sur son compte Facebook qu'elle a perdu son foetus après deux semaines de grossesse. Elle a été transférée d'urgence mardi 13 août en soirée, le lendemain de Aid Al Adha, à l'hôpital provincial d'El jadida ou elle a été prise en charge par un certain docteur Benjelloun qu'elle remercie au passage. Loubna Abidar annonce sa nouvelle grossesse et règle ses comptes Elle prévient également ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux qu'à sa prochaine grossesse déclarée, elle tiendra sa langue, et se préservera le droit de garder le secret. Contre le mauvais oeil, selon toute vraisemblance.

Par Khalil Ibrahimi