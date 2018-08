© Copyright : DR

Un pur moment de bonheur et de tendresse de Gad Elmaleh, à peine réveillé, avec son enfant Raphaël.

L’humoriste franco-marocain vient de diffuser sur son compte Instagram une belle photo de lui en compagnie de son petit enfant Raphaël.

Ouvrant à peine les yeux, Gad s’adresse à son fils, avec humour évidemment : «Don't wake me up! Ok little boy?».



Les internautes ont beaucoup apprécié ce remarquable moment de tendresse.