© Copyright : DR

Les Saoudiens ont décidément la cote du côté des femmes du star system hollywoodien. Après Rihanna, c’est maintenant au tour de l’actrice Lindsay Lohan d’afficher sa relation avec le prince héritier d’Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane (MBS), rien que ça!

Il y a belle lurette que Lindsay Lohan ne suscite plus l’intérêt de la presse américaine pour ses rôles mais bien ses frasques et ses lubies du moment.

Dernière en date, sa conversion à l’islam qui a fait couler beaucoup d’encre.

Dernier scoop en date, qui fait les choux gras de la presse people américaine, sa relation amoureuse présumée avec le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, alias MBS.

D’après Page Six, la rubrique people du site du New York Post, l’actrice et le prince en seraient au point de s’envoyer des messages téléphoniques passionnés.

Ajoutons à cela les nombreux voyages du prince à bord de son jet privé et en compagnie de Lindsay Lohan sans compter le fait que MBS la couvrirait au passage de cadeaux et lui aurait également fait émettre une carte de crédit à son attention.

Pour stopper ces rumeurs, le père de l’intéressée, Michael Lohan, est intervenu dans la presse mais sans pour autant convaincre.

Balayant de la main une supposée idylle secrète, celui-ci affirme que leur relation serait tout juste «platonique et respectueuse».

Ces deux-là seraient «juste des amis», pour preuve «Lindsay a beaucoup d’amis puissants au Moyen-Orient, parce qu’elle y est très célèbre. Lindsay a d’ailleurs fait la connaissance du prince sur place, notamment de par ses activités en faveur des réfugiés», indique le père de l’actrice.

S’agissant des casseroles que traîne le prince saoudien, notamment les soupçons qui pèsent sur lui quant à son implication dans le meurtre de Khashoggi, Michael Lohan assure que «rien de cela n’a été prouvé». Et de toute manière, celui-ci se veut rassuré car «Lindsay dit que le prince est une bonne personne. Elle se sent en sécurité et est entourée de gens protecteurs à son égard et elle sait comment se tenir.»