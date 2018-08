Gad Elmaleh et son fils Raphaël.

Gad Elmaleh vient de diffuser sur son compte Instagram une belle photo de lui en compagnie de son petit enfant Raphaël. Le cliché n’a pas laissé indifférents les internautes.

C'est un moment touchant que Gad Elmaleh a partagé avec ses fans. Celui de sa séparation avec son fils Raphaël. L’humoriste franco-marocain a en effet diffusé sur son compte Instagram une photo de lui en compagnie de son petit enfant Raphaël qu'il devait quitter "pour retourner au boulot"...

"Back to work! Allez fiston, papa retourne au travail. Je reviens vite", a écrit le héro de "Chouchou" en légende au cliché. La photo a ému la toile, récolté plus de 40.000 "likes" et des milliers de commentaires élogieux.