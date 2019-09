© Copyright : DR

C’est ce jeudi matin que la bonne et surprenante nouvelle est tombée. La célèbre chanteuse Latifa Raafat a accouché de son premier bébé, une fillette, alors qu’elle s’apprête à souffler sa 54e bougie en novembre prochain.

C’est dans une clinique casablancaise que la chanteuse Latifa Raafat a accouché, ce jeudi 12 septembre, de son premier bébé. L’acteur Mohamed Choubi a été le premier à avoir annoncé la bonne nouvelle aux nombreux fans de la diva, à travers sa page facebook.

Il n’en fallait pas plus pour que les followers de Latifa Raafat prennent d’assaut les réseaux sociaux pour les inonder de félicitations suite à la naissance de ce bébé qui était quasiment inespéré. En effet depuis ces derniers mois, la rumeur de la grossesse de Latifa Raafat avait surpris plus d'un. Certains étaient même dubitatifs face à l’annonce des cette grossesse tardive, vu l'âge avancé (53 ans et 10 mois très exactement) de Latifa. Cette dernière avait d'ailleurs indirectement confirmé sa grossesse en demandant à tout le monde de prier pour elle.