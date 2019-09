© Copyright : DR

A l’occasion du Youth Innovation Summit qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2019, à Rabat, la princesse Mary de Danemark se rendra au Maroc. Elle participera au sommet avant de rendre visite à des associations et aux entreprises danoises de la région. Les détails de cette visite princière.

Selon un article paru sur le site royalcentral.co.uk, la princesse Mary du Danemark se rendra à Rabat le 3 et 4 octobre prochain. Elle inaugurera le Youth Dialogue festival avant d’échanger avec les participants au sujet de l’évènement et de ce que leur a procuré cette expérience.

Le Youth Innovation Summit, qui se tiendra à Rabat du 30 septembre au 4 octobre 2019, est un évènement co-organisé par le ministère des Affaires étrangères danois, le programme de partenariats arabo-danois, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement du Maroc.

Ce sommet réunira plus de 100 jeunes, qui prendront part à l’Innovation Lab, pour trouver des idées et développer des solutions en faveur du développement du Maroc.

S’en suivra le Youth dialogue festival durant lequel les participants présenteront leurs innovations au public. Plusieurs autres ateliers sont au programme, notamment un panel de discussions avec de jeunes entrepreneurs.

Plus de 2.500 invités sont attendus afin d’échanger et de discuter autour du développement durable au Maroc et du rôle de la jeunesse dans ce processus

D’après la Royal Danish House, la princesse Mary profitera de son voyage pour rencontrer les partenaires locaux, des associations ainsi que des sociétés danoises présentes dans la région.