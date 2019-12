Drake, Sophie Brussaux et leur fils Adonis

Marrakech est décidément «the place to be» quand il s’agit de passer une fin d’année festive et ensoleillée. C’est le cas de l’ex de Drake…

Ex actrice française du X reconvertie en artiste, Sophie Brussaux est aussi la mère du fils caché du rappeur canadien, Drake.

La jeune femme est actuellement à Marrakech avec une bande d’amis pour une fête d’anniversaire.

Et pour passer le temps, c’est au Nikki Beach que la jolie brune se prélasse sous le soleil hivernal de la ville ocre.

Cette escale marocaine intervient quelques semaines après que Sophie Brussaux ait entrepris un voyage au Vatican pour y rencontrer le Pape.

Elle en a profité pour remettre au Saint-Père l’une de ses œuvres, chose qu’elle n’a pas manqué de partager sur intastagram en écrivant: «Un grand honneur de rencontrer le pape François et de lui offrir son portrait peint par moi en l'honneur de son concert pour les pauvres, avec les pauvres, le 9 novembre 2019. Un grand merci à @etihadmodernart pour m'avoir donné cette merveilleuse opportunité. "

Drake et son ex compagne sont restés très secrets quant à leur courte relation et à la naissance de leur fils, Adonis, qui vient de fêter ses deux ans en compagnie de ses parents, réunis pour l'occasion.