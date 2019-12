© Copyright : DR

L’actrice, pourtant grande férue des réseaux sociaux, n’avait plus publié de messages depuis juillet dernier. Elle est de retour.

Najat El Ouafi, mise en cause dans une affaire judiciaire (entre les mains de la justice), s’était abstenue de poster le moindre commentaire, la moindre photo, sur son compte Instagram, elle qui pourtant n’hésitait pas à partager ses nouvelles, ses clichés…

Depuis le déclenchement d’une «affaire» la mettant en cause avec un célèbre cinéaste, Najat n’a plus rien posté, rien écrit.

C’est ce dimanche 8 décembre que la comédienne a «réanimé», pour ainsi dire, son compte.

Elle a en effet posté l'image d’un paysage en neige avec le commentaire (en anglais) suivant: «Snow hat worn by this beautiful seashores for my followers with all my love» (Chapeau de neige porté par ces magnifiques plages pour mes followers, avec tout mon amour).





De nombreux internautes l’ont encensée.

Un paysage magnifique à contempler, un regard lointain pour apprécier ce qui est beau dans la vie, une manière de dire: regardez l'essentiel et négligez la petitesse.