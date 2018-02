Image. Le nouveau look surprenant de Stromae

© Copyright : DR

Absent de la scène artistique et médiatique depuis plusieurs mois, le chanteur a radicalement changé de look. Et ce n’est pas sans surprendre ses fans.

Préférant travailler dans l’ombre pour se préserver, marquant une pause dans sa carrière après de graves problèmes de santé, il en a profité pour changer de look. Et le moins qu’on puisse dire est que l’artiste a radicalement changé. Une grande satisfaction, cependant, est que le chanteur semble avoir surmonté ses problèmes de santé et son sourire est rassurant. Vivement un retour cette année. © Copyright : DR

Par Khalid Mesfioui