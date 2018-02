© Copyright : DR

Dounia Batma a déclenché l'ire des défenseurs de la cause animale suite à la diffusion d'une photo sur laquelle elle porte une peau de renard.

En séjour à Londres, Dounia Batma ne cesse de poster, depuis quelques jours, moult photos et vidéos d'elle exhibant ses différentes tenues. Si jusque là ses clichés ont suscité l'admiration de ses fans, la dernière photo publiée par la chanteuse marocaine, en revanche, a mis en colère les internautes.

Et pour cause. On y voit l'ancienne candidate de Arab Idol prendre la pose en robe de soirée, la fourrure d'un renard sur son épaule, l'air de rien...

Postée hier soir, l'image a scandalisé les internautes sur les réseaux sociaux. Sur le groupe "Protection des animaux au Maroc", les amis des bêtes ne sont pas tendres envers Dounia Batma: "Les vraies stars usent de leur notoriété pour militer contre ce genre de conneries", "quelle horreur", "ignorante", "vulgaire", "ennemie de la nature"... La chanteuse s'en prend plein la figure.

