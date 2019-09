© Copyright : DR

Gims, le plus Marrakchi des chanteurs français, a annoncé qu’il ferait une longue pause musicale à compter de la fin de l’année.

Il y a fort à parier que les Marocains verront beaucoup plus souvent Gims à Marrakech où il possède la maison Dar Dem Dem. En effet, celui-ci a annoncé au micro de France Info qu’il se retirait pour une longue pause: «Je crois que je vais m'arrêter, là, en fin d'année parce que j'ai envie d'un break» a-t-il ainsi déclaré.

Une nouvelle qui intervient à la veille de la tenue de son plus grand concert, qui se tiendra au Stade de France le 28 septembre.

Il y a fort à parier que cette décision soit motivée par l’incendie du yacht du chanteur survenu en Corse cet été et au cours duquel Gims a frôlé la mort.

«Je n'arrête pas ma carrière, mais ce ne sera pas comme les années précédentes. J’ai envie de faire 3 mois où je ne fais pas d’interviews. J’ai envie d’avoir une routine. J’ai envie de voir ce que ça fait ! », a-t-il ainsi expliqué ajoutant au passage que sa famille est sa principale motivation.

«Chaque fois que je rentre je découvre mes enfants, je découvre des nouvelles choses que j'ai ratées. Je n’étais pas là et ça, on ne peut pas le rattraper. Tu peux perdre de l’argent et décaler une date pour récupérer l’argent plus tard. Mais les enfants qui grandissent et le temps qui passe, c’est autre chose» conclut-il.