La top palestino-hollandaise qui défile sur les podiums des plus grandes maisons a craqué, elle aussi, pour les sublimes créations du designer marocain Youssef Lahlou.

Le chapelier marocain, basé à New-York, ne cesse de faire tourner la tête aux stars. Pour preuve, Gigi Hadid a récemment fait l’acquisition d’un modèle conçu par Youssef Lahlou. Combiné à un tailleur vert et un haut transparent, la top affichait ainsi un look de soirée des plus seyants.

«Le style de Gigi Hadid est simple et sophistiqué. Non seulement elle est magnifique mais elle est en plus très sympathique. La voir porter une de mes créations aujourd'hui est évidemment un moment de fierté pour moi!» a confié Youssef Lahlou, contacté par Le360, suite à la diffusion des photos de Gigi Hadid sur les réseaux sociaux.

Dernier en date a avoir succombé aux chapeaux atypiques du designer marocain, Usher, l’interprète du mythique tube "Yeah!", "U Got It Bad", "Love in this Club." Féru de mode et lanceur de tendances, celui-ci était monté sur scène, en novembre dernier en Australie, avec sa toute nouvelle acquisition, 100% marocaine.

Né à Casablanca dans une famille de commerçants de prêt-à-porter, Youssef Lahlou s'installe à New York en 2010 pour y poursuivre des études cinématographiques à la School of Visual Arts.

Il réalise un premier court-métrage en 2013, The Nappecloth, et après une expérience dans l’univers de la publicité, se découvre une passion pour la mode et plus particulièrement pour les chapeaux.

Son activité de chapelier, Youssef Lahlou la débute d’abord dans les ateliers de fabricants de la place new-yorkaise avant de décider de fonder sa propre marque. C'était en janvier 2017.