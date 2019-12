© Copyright : DR

Invité du prochain numéro de l’émission "Ambition intime", animée par Karine Le Marchand, Gad Elmaleh s'est confié sur sa vie et n'a pu retenir ses larmes en retrouvant son ancienne nounou, Fatema.

C’est dans une interview au magazine Télé 7 jours que l’humoriste d’origine marocaine a raconté les coulisses du tournage de l’émission "Ambition intime", tournée au mois d’août à Casablanca et qui sera diffusée le lundi 16 décembre prochain sur M6.

De son enfance casablancaise, à sa vie sur scène, en passant par ses amours, Gad Elmaleh s'est mis à nu, au point, parfois, de ne pouvoir contenir son émotion.

C'est notamment le cas lorsqu’il se retrouve dans la salle de ses premiers spectacles, en compagnie de Karine Le Marchand, et qu’il se retrouve face à sa nounou, Fatema.

"Elle m'avait arnaqué en me disant qu'on allait dans la salle de mes premiers spectacles. Je trouvais ça un peu triste, ringard", raconte-t-il au sujet du tour que lui a joué l’animatrice.

"Et là, face à Fatema, la carapace explose. En la voyant, je suis pris immédiatement par l'émotion", se remémore-t-il.

"Cette femme m'emmenait à l'école le matin, me chantait des chansons en arabe le soir pour m'endormir, m'a vu créer mes premiers sketches... Elle a toujours eu un regard très serein sur ce que je faisais, même quand je commençais à passer à la télé" poursuit-il.

"Un truc plus serein que ma mère, qui était plus excitée et fière. Fatema espérait surtout que ça ne me monte pas à la tête", se souvient, avec tendresse, l'humoriste casablancais.

Elle-même très émue par son invité, Karine Le Marchand a publié un message touchant sur son compte Instagram: "il est rare de rencontrer quelqu’un qui vous fait vraiment confiance, comme ça, sans vous connaître...J’ai beaucoup de chance car cet homme, qui m’a ouvert son cœur, l’a grand et profond. Et heureusement que j’ai mis du mascara waterproof parce qu’il me fait pleurer de rire! Aujourd’hui 1er jour de tournage d’Une Ambition Intime, avec @gadelmaleh. Je suis chanceuse, et bientôt vous saurez vous aussi pourquoi..."

C’est la deuxième fois que l’animatrice choisit le Maroc pour cadre de son émission. En effet, le second et précédent épisode avait également été tourné au Maroc, à Marrakech, avec pour invitée Michèle Laroque qui avait alors longuement évoqué l’amour qu’elle porte pour ce pays.