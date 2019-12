© Copyright : DR

Hospitalisé pour de fortes douleurs à l’estomac, une grave déshydratation et des troubles cardiaques, French Montana, alias Karim Kharbouch, donne de ses nouvelles depuis les soins intensifs.

French Montana semble tiré d’affaire après avoir été hospitalisé plusieurs semaines durant aux soins intensifs d’un hôpital américain.

Admis en urgence grâce à l’intervention de policiers à son domicile, le chanteur marocain aurait été victime d’un grave épuisement, causé par un programme de voyages bien trop chargé.

Ainsi, c’est quelques jours après avoir fêté son anniversaire au Maroc, son pays natal, que French Montana s’est littéralement effondré, causant une sacrée frayeur à son entourage.

Celui-ci semble avoir toutefois repris du poil de la bête et c’est depuis sa chambre d’hôpital, qu’il a donné de ses nouvelles à ses fans via instagram.

Le rappeur, tout en faisant des pompes, a fait le point sur son état de santé et a annoncé qu'il sortait de l'unité de soins intensifs et qu'il était sur la voie du rétablissement.

"Je ne peux pas me retenir", a-t-il déclaré sur instagram. "Je travaille dur sur mon nouvel album et je suis fier d’annoncer son arrivée ce vendredi! La musique garde mon esprit en vie. Merci à mes fans, je vous aime tous (…)." Et de poursuivre en annonçant la sortie prochaine de son album, "Merci à vous tous pour vos prières, votre amour et votre soutien. Je suis enfin sorti de l'unité de soins intensifs et je récupère un jour après l’autre!"

En novembre dernier, Montana annonçait en effet la sortie de son troisième album studio, "Montana", lequel inclura son single "Writing on the Wall", qui réunit Post Malone, Cardi B et Russian.