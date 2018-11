© Copyright : DR

Le vainqueur de la deuxième saison d'Arab Idol exprime à nouveau son amour pour le Maroc. Il a tenu à le faire savoir à l'occasion de la célébration de la Fête de l'Indépendance.

Le chanteur palestinien, Mohamed Assaf, a diffusé un message de voeux et de félicitations au peuple marocain à l'occasion de la célébration de la Fête de l'Indépendance.

Brandissant le drapeau marocain, l'artiste exprime son amour pour le Maroc et les Marocains.

المغرب الغالي و أهله الأطياب دامت أعيادكم و أفراحكم و أتم عليكم الخير و السعادة و الإستقرار و كل ما تحبون

عشت في الأوطان , للعلى عنوان #المغرب pic.twitter.com/UtXow6Jt8t — محمد عساف (@MohammedAssaf89) 18 novembre 2018

"Le Maroc cher et ses bons citoyens, puissent vos joies et fêtes durer. Mes voeux de boneur et de prospérité", a écrit le chanteur sur son compte Twitter en terminant par un morceau de l'hymne national marocain.