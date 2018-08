© Copyright : DR

La chanteuse ne lâche pas prise. A peine observe-t-elle une accalmie qu’elle reprend de plus belle son hobby favori: descendre en flammes ses «ennemis jurés». Dernier exercice en date:

Dounia Batma est revenue, ce dimanche 26 août, à la charge. Fini la célébration d'Aïd Al Adha, la joie de la chanson avec RedOne…et place désormais aux règlements de comptes dans lesquels elle excelle.

Dans un post publié sur son post Instagram, la chanteuse n’y va pas de main morte pour attaquer son ou ses détracteurs.

«La dignité est une qualité liée en premier lieu aux principes... et ces qualités sont l’apanage des forts psychologiquement… Oh qu’est-ce que je déteste la personne qui tombe bas et qui veut atteindre n’importe quoi en contrepartie de sa dignité… L’essentiel est que les apparences sont trompeuses», a-t-elle écrit.

Dounia Batma maintient le suspense sur la personne visée par ses critiques acerbes. Ses fans qui la suivent par milliers se perdent en conjectures.